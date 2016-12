Forex, euro a minimo di seduta su dlr dopo commenti Draghi su cambio

LONDRA, 3 aprile (Reuters) - La valuta unica ha toccato i minimi di seduta nei confronti del dollaro, dopo l'accenno da parte del presidente della Banca centrale europea Mario Draghi alla crescente importanza del tasso di cambio nel perseguire l'obiettivo di politica monetaria della stabilità dei prezzi nel medio termine. Come da attese, Francoforte al termine del consiglio di politica monetaria, ha mantenuto il costo del denaro al minimo storico dello 0,25%, ma d'altra parte Draghi ha ribadito che Francoforte è pronta ad utilizzare anche strumenti non convenzionali a sua disposizione all'interno del mandato, compreso un programma di quantitative easing, per evitare un deterioramento delle aspettative d'inflazione. Dopo aver toccato un massimo di seduta a 1,3804 dollari dopo la conferma dei tassi, l'euro è sceso fino a 1,3741 dopo l'accenno al tasso di cambio da parte di Draghi e intorno alle 15 viaggio a 1,3750, in calo dello 0,1% sul biglietto verde. ORE 15,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3748/51 1,3766 DOLLARO/YEN 103,91/95 103,85 EURO/YEN 142,87/06 143,02 EURO/STERLINA 0,8286/89 0,8280 ORO SPOT 1.285,40/5,70 1.289,19/0,41 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia