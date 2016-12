Forex, euro poco mosso su dollaro dopo dati finali Pmi manifattura

LONDRA, 1 aprile (Reuters) - Euro/dollaro poco variato nella mattinata londinese dopo la lettura finale dell'indagine Pmi sul manifatturiero di marzo, che conferma l'anticipazione della stima flash a segnale di un indebolimento nel tasso di espansione. Pari a 53,0, il risultato del mese scorso va confrontato con il 53,2 di febbraio ed è la sintesi dell'indice tedesco pari a 53,7, del francese pari a 52,1 e del 52,4 italiano. In controtendenza l'indagine congiunturale spagnola, che mostra un'espansione del comparto manifatturiero al record da aprile 2010. Tornando al dato aggregato, l'indice di marzo evidenzia un generalizzato detrioramento del libro ordini particolarmente preoccupante in quanto parallelo a un nuovo taglio dei prezzi applicati da parte delle aziende. Tra gli altri spunti dall'agenda macro, il tasso di disoccupazione tedesco mostra a marzo una lettura invariata da febbraio a 6,7% contro il 13,0% del dato Istat di febbraio. ORE 10,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3788/90 1,3770 DOLLARO/YEN 103,32/34 103,19 EURO/YEN 142,45/51 142,13 EURO/STERLINA 0,8270/76 0,8265 ORO SPOT 1.286,00/6,20 1.283,64/4,86 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia