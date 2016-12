Forex, euro in apprezzamento, a massimi da tre settimane su dlr

NEW YORK, 31 marzo (Reuters) - Euro in apprezzamento sul dollaro, ai massimi da tre settimane, nonostante il dato della mattinata sull'inflazione della zona euro, scesa ulteriormente in marzo allo 0,5%, ai minimi dal novembre del 2009 . I numeri odierni continuano ad alimentare i timori di deflazione nella zona euro, ma non sembrano sufficienti a mettere concretamente sul tavolo l'ipotesi di un nuovo intervento espansivo della Bce nel meeting di giovedì prossimo. Nel weekend, d'altra parte, il numero uno della Bundesbank Jens Weidmann è tornato su posizioni più consuete da falco dopo le parole della settimana scorsa con cui sembrava aver aperto all'ipotesi di un quantitative easing da parte di Francoforte o di un taglio in negativo dei tassi sui depositi overnight. Weidmann ha spiegato che la zona euro non è in deflazione e che la Bce non deve reagire in maniera eccessiva al rallentamento dei prezzi, causato da fattori ciclici che dovrebbero essere in gran parte temporanei. Nel primo pomeriggio l'euro/dollaro tratta poco sotto il massimo intraday di 1,3801, in un contesto in cui la valuta unica trova sostegno anche nel ritorno della liquidità sui mercati obbligazionari della periferia della zona euro e nel persistente surplus commerciale tedesco. Piuttosto volatile ad ogni modo è stata la reazione del cambio al dato sull'inflazione: nell'immediato ha subito un deprezzamento fino al minimo intraday di 1,3736, non lontano dai minimi da un mese, per poi cambiare rapidamente direzione e portarsi dopo poco in apprezzamento. "L'euro è stato venduto pesantemente sui numeri dell'inflazione ma poi è tornato a salire con forza" afferma Graham Davidson di Nab. "Credo che il mercato abbia ormai prezzato la storia dell'inflazione che scende. Alla fine il dato è che l'economia si sta riprendendo e la mia scommessa è che la Bce non farà niente". ORE 14,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3784/86 1,3752 DOLLARO/YEN 103,22/26 102,79 EURO/YEN 142,30/33 141,36 EURO/STERLINA 0,8280/84 0,8263 ORO SPOT 1.293,80/4,00 1.293,50/4,50 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia