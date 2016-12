Forex, euro a massimo seduta su dlr dopo dati inflazione tedesca

NEW YORK, 28 marzo (Reuters) - L'euro tocca i massimi di seduta sul dollaro ma resta comunque nei pressi del minimo a tre settimane segnato in mattinata, dopo la pubblicazione del preliminare sull'inflazione tedesca. L'indice armonizzato dei prezzi al consumo in Germania a marzo ha frenato allo 0,9% su anno, mentre le attese erano per un tasso di crescita dei prezzi all'1%, invariato rispetto a febbraio. Il dato potrebbe preludere a una nuova mossa espansiva della Banca centrale europea, un'aspettativa che nelle ultime sedute ha frenato il recente trend rialzista dell'euro. D'altra parte però, stamane la fiducia dei consumatori nella zona euro ha mostrato il rialzo più consistente dal 2009, spingendo gli operatori ad aggiustare le posizioni sulla valuta unica, che perà non riesce ad allontanarsi troppo dai recenti minimi. Intorno alle 14,30 l'euro, che in mattinata era sceso fino a 1,3707 dollari, minimo da tre settimane, avanza dello 0,15% a quota 1,3760 dollari. ORE 14,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3758/25 1,3739 DOLLARO/YEN 102,41/44 102,16 EURO/YEN 140,93/96 140,37 EURO/STERLINA 0,8270/74 0,8272 ORO SPOT 1.288,70/9,40 1.290,64/1,64 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia