Forex, euro/dollaro poco mosso sopra minimi, scarso impatto da Ifo

LONDRA, 25 marzo (Reuters) - Movimenti estremamente contenuti nel corso della mattinata per l'euro/dollaro, poco influenzato dalla pubblicazione dell'indice Ifo tedesco calato leggermente in marzo e un po' più delle attese. Il cambio ha finora oscillato nella seduta entro una banda compresa tra 1,3846 e 1,3824. L'euro/dollaro ha toccato il minimo intraday proprio alle 10, all'uscita del dato tedesco, per poi riportarsi sui massimi pochi minuti dopo. In precedenza, stamane, l'indice di fiducia delle imprese francesi di marzo era risultato invariato, come da attese. Al di là del limitato impatto dell'Ifo, il cambio continua a trattare a qualche distanza dal recente minimo da oltre due settimane di 1,3749, cui si era riavvicinato nella seduta di ieri. Il Pmi manifatturiero inferiore alle attese giunto ieri pomeriggio dagli Usa ha sottolineato qualche dubbio sul rafforzamento della ripresa statunitense, dopo un inizio di 2014 in chiaroscuro : un dato che ha raffreddato le speculazioni, che si erano sviluppate nei giorni scorsi, su un rialzo anticipato dei tassi da parte della Fed, che alcuni operatori vedono ora possibile già nella prima parte del 2015. ORE 10,25 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3832/34 1,3838 DOLLARO/YEN 102,17/19 102,23 EURO/YEN 141,30/36 141,45 EURO/STERLINA 0,8385/88 0,8388 ORO SPOT 1.314,46/5,23 1.309,12/10,12