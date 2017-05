Forex, euro resta sotto 1,38 dlr, pesano Pmi Germania e zona euro

NEW YORK, 24 marzo (Reuters) - Euro in deprezzamento nei confronti del dollaro in scia ai Pmi preliminari di marzo, usciti questa mattina, che segnalano il rallentamento della crescita del settore privato in Germania e nella zona euro nel suo complesso . Nel primo pomeriggio l'euro/dollaro recupera appena qualche posizione rispetto al minimo intraday di 1,3761, traendo un po' di sostegno anche dal Pmi manifatturiero Usa di marzo, calato oltre le attese. Il cambio rimane comunque nelle vicinanze del recente minimo da due settimane toccato a 1,3749. Positiva era stata invece la reazione del cambio al primo dei Pmi di questa mattina, quello francese, migliore delle attese, con l'euro che subito dopo la pubblicazione del dato era salito fino al picco di giornata di 1,3827. Il focus degli operatori sembra però concentrarsi in questo momento sul dollaro più che sull'euro sulla base della convinzione che la Bce almeno nel breve rimarrà ferma, dovendo soppesare, da una parte, un'inflazione che rimane in zona di guardia sotto l'1% e, dall'altra, una crescita che, per quanto debole, appare comunque avviata. Il meeting Fed della settimana scorsa sembra invece aver favorito un'anticipazione delle aspettative per il primo rialzo dei tassi negli Stati Uniti, che alcuni operatori ora vedono possibile già nella prima parte del 2015. Dopo che l'euro/dollaro ha sfiorato quota 1,40 a metà marzo il biglietto verde ha recuperato circa due figure e un apprezzamento più consistente del dollaro potrebbe essere alimentato da nuovi eventuali dati economici positivi dagli Usa, capaci di dare linfa alle aspettative di una normalizzazione della politica monetaria da parte della Fed in tempi ravvicinati. ORE 14,50 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3780/83 1,3791 DOLLARO/YEN 102,31/32 102,23 EURO/YEN 140,95/98 141,03 EURO/STERLINA 0,8355/62 0,8357 ORO SPOT 1.318,76/9,53 1.333,94/5,16 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia