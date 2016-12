Forex, euro in calo su dlr e sterlina, pesano commenti Coeure e BoE

NEW YORK, 12 febbraio (Reuters) - Euro in deprezzamento sul dollaro, con la valuta unica che cede terreno anche nei confronti della sterlina, complice la banca centrale britannica che ha alzato le previsioni sull'andamento dei prezzi nel suo rapporto trimestrale sull'inflazione. Sull'euro hanno pesato soprattutto i commenti di oggi dell'esponente dell'esecutivo Bce Benoit Coeure, secondo cui Francoforte sta "seriamente considerando" la possibilità di portare in negativo i tassi sui depositi overnight in banca centrale. Dopo una prima parte della seduta caratterizzata da oscillazioni molto ristrette (poco sotto il massimo da due settimane di 1,3686 toccato ieri) il cambio euro/dollaro ha puntato decisamente verso il basso, scendendo nel primo pomeriggio al minimo intraday di 1,3565. E se la zona euro fa i conti con la prospettiva di nuove misure espansive, le indicazioni fornite oggi dalla Bank of England autorizzano la speculazione su un rialzo del costo del denaro nel Regno Unito già nella prima parte dell'anno prossimo. "Sembra che la Bank of England diventerà la prima tra le grandi banche centrali, fatta eccezione per quella neozelandese, ad alzare i tassi di interesse" spiega lo strategist di Ing Chris Turner. "Ci aspettiamo un rialzo a febbraio del 2015, quindi nel breve le prospettive per la sterlina sembrano buone, specie contro l'euro". Il cambio euro/sterlina scambia nel primo pomeriggio in prossimità del minimo intraday di 0,8207, non lontano dal minimo da inizio 2014 di 0,8169, a sua volta il livello più basso dall'inizio del 2013. ORE 15,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3580/83 1,3636 DOLLARO/YEN 102,30/33 102,63 EURO/YEN 138,92/95 139,97 EURO/STERLINA 0,8210/12 0,8288 ORO SPOT 1.290,30/40 1.291,46/2,23 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia