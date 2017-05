Forex, dollaro a minimo da inizio anno dopo dati deboli

LONDRA, 17 febbraio (Reuters) - Il dollaro apre la settimana scendendo al minimo da inizio anno contro un paniere di valute, penalizzato da dati economici per l'economia Usa più deboli rispetto alle statistiche della zona euro e della Cina. L'indice del biglietto verde cala fino a 80,065, il valore più basso dal primo di gennaio, mentre l'euro scambia a 1,3700/05 da 1,3690 della chiusura di venerdì dopo aver segnato un massimo di tre settimane a 1,3742. A seguito di un dato inferiore alle attese sul Pil giapponese del quarto trimestre 2013, lo yen perde terreno contro dollaro e yen. L'euro/yen segna 139,50/55 da 139,39 e il dollaro/yen passa di mano a 101,84/87 da 101,77. Venerdì le statistiche Usa hanno mostrato un calo inatteso della produzione manifatturiera a gennaio. Questo dato ha portato alcuni commentatori a mettere in dubbio il rallentamento degli acquisti di titoli da parte della Federal Reserve. I volumi del mercato sono sottili dal momento che gli Stati Uniti festeggiano oggi il Presidents day e l'agenda europea non prevede la pubblicazione di dati economici di rilievo. ORE 11,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3700/02 1,3690 DOLLARO/YEN 101,84/87 101,77 EURO/YEN 139,50/55 139,39 EURO/STERLINA 0,8187/90 0,8175 ORO SPOT 1.324,00/4,25 1.318,50/9,37 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia