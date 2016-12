Forex, dollaro recupera su euro e sale contro yen dopo Yellen

NEW YORK, 11 febbraio (Reuters) - La valuta Usa ha recuperato le perdite viste in precedenza contro l'euro e ha messo a segno un rialzo contro lo yen, dopo la pubblicazione del testo del discorso che la nuova numero uno della Fed terrà oggi alla Camera Usa. Si tratta del primo intervento di Janet Yellen nelle vesti di governatore della Fed. Il dollaro è salito contro lo yen dopo che Yellen ha detto di aspettarsi che l'istituto centrale Usa prosegua nella riduzione di acquisto bond. Da un livello di 102,30 yen circa, la valuta Usa si è spinta fino a 102,66, massimo di seduta, per poi tornare ad avvicinarsi ai livelli precedenti. Il dollaro ha inoltre ridotto le perdite precedentemente registrate contro la moneta unica che prima del discorso quotava 1,3680 dollari circa. ORE 15,20 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3636/39 1,3644 DOLLARO/YEN 102,28/30 102,24 EURO/YEN 139,34/37 139,54 EURO/STERLINA 0,8290/92 0,8319 ORO SPOT 1.278,60/8,80 1.274,29/5,51 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia