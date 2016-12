Forex, dlr a min seduta su euro e yen dopo dati occupati sotto attese

NEW YORK, 6 febbraio (Reuters) - Dollaro ai minimi di seduta nei confronti di euro e yen dopo la pubblicazione dei numeri sui nuovi occupati nel mese di gennaio, risultati ben inferiori alle attese. Si tratta del secondo dato mensile consecutivo al di sotto le aspettative degli analisti, cosa che potrebbe indurre la Fed a un atteggiamento più cauta rispetto la riduzione del programma di stimolo all'economia. Il biglietto verde è scivolato fino a 101,45 yen, e per poi riportarsi sulla parità rispetto all'ultima chiusura in area 102 yen, lasciando sul terreno. Prima della pubblicazione dei dati passava di mano a 102,21 yen. Il dollaro ha segnato il minimo di seduta anche nei confronti dell'euro, reduce da una mattinata sottotono, appesantito dalla notizia che la Corte Costituzionale tedesca di rimettere la decisione sulla legittimità del programma acquisto bond Outright Monetary Transaction. Allo schema annunciato dalla Bce nell'estate del 2012, all'apice della crisi dell'euro viene unanimamente riconosciuto il merito della stabilizzazione della valuta unica . Subito dopo la pubblicazione del dato sugli occupati Usa, l'euro, che viaggiava in area 1,3585 dollari, è balzato fino a 1,3634, per poi assestarsi in area 1,36 dollari, in rialzo dello 0,2%. ORE 14,50 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3602/03 1,3588 DOLLARO/YEN 102,00/06 102,08 EURO/YEN 138,86/89 138,75 EURO/STERLINA 0,8306/11 0,8326 ORO SPOT 1.258,50/58,70 1.257,26/8,03 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia