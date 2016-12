Forex, euro su massimi 2 settimane su dlr in attesa audizione Yellen

LONDRA, 11 febbraio (Reuters) - Ben intonato l'euro nei confronti del dollaro in una mattinata in cui prevale la cautela sul biglietto verde, in attesa dell'audizione del neo governatore della Fed Janet Yellen, oggi pomeriggio alla Camera Usa. A metà mattinata l'euro/dollaro tratta in prossimità del picco intraday di 1,3683, sui massimi da due settimane. Secondo gli osservatori la questione dovrebbe risiedere in 'quanto' accomodanti suoneranno le parole della Yellen. La convinzione generale è che il governatore si atterrà al percorso di progressiva riduzione dello stimolo monetario intrapreso dalla banca centrale, confermando che i tassi rimarranno bassi per lungo tempo. Tuttavia alcuni investitori, alla luce degli ultimi dati non brillanti dall'economia Usa, in particolare quelli inferiori alle attese di venerdì scorso dal mercato del lavoro, ipotizzano addirittura un'eventuale apertura della Yellen ad un rallentamento del 'tapering'. "Molte cose dipenderanno da quello che viene detto oggi" spiega Simon Smith di FxPro. "La Yellen è conosciuta come colomba, ma è la prima volta che emerge la domanda se veramente seguirà in toto la linea dei suoi predecessori o se cambierà un po' le cose. Non credo, ma c'è un minimo di rischio sul dollaro". ORE 10,10 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3671/73 1,3644 DOLLARO/YEN 102,32/34 102,24 EURO/YEN 139,90/92 139,54 EURO/STERLINA 0,8330/32 0,8319 ORO SPOT 1.284,95/5,20 1.274,29/5,51 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia