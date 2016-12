Forex, dollaro in lieve recupero su yen venduto da banche giapponesi

NEW YORK, 4 febbraio (Reuters) - Risale dal minimo degli ultimi due mesi toccato nella seduta di ieri il cross del biglietto verde contro yen grazie alle vendite di valuta nipponica da parte di istituti di credito giapponesi nei primi scambi sulla piazza Usa. Al recupero del dollaro si ispira anche quello dell'euro, identicamente scivolato ieri al minimo da due mesi su yen. Il mercato valutario evidenzia comunque una volatilità particolarmente ridotta, con la maggioranza degli investitori poco propensi ad aprire o chiudere posizioni importanti in vista degli appuntamenti di dopodomani con il consiglio Bce sui tassi e venerdì con il dato Usa sugli occupati mensili di gennaio. ORE 14,40 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3522/24 1,3524 DOLLARO/YEN 101,35/40 100,97 EURO/YEN 137,03/05 136,55 EURO/STERLINA 0,8290/91 0,8293 ORO SPOT 1.250,60/0,80 1.257,01/7,78 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia