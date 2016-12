Forex, euro debole dopo dati inflazione Germania, dollaro saldo

NEW YORK, 30 gennaio (Reuters) - Il dollaro appare saldo contro un basket di valute dopo il dato sul Pil Usa che non ha riservato sorprese. L'euro mostra invece una certa debolezza, sotto la soglia di 1,36 dollari, dopo un dato inferiore alle attese sull'inflazione tedesca che potrebbe spingere la Bce a misure antideflazione. In Germania l'inflazione armonizzata ai parametri europei è rimasta inaspettatamente stabile all'1,2% su base annua a gennaio, contravvenendo alle aspettative di una lieve accelerazione. L'indice dei prezzi al consumo monitorato dalla Bce su base mensile si è contratto dello 0,7%, oltre le attese che prevedevano una discesa dello 0,6%. Le attese per il dato annuo armonizzato erano per un'accelerazione all'1,3% . Attorno alle 15,20 l'indice del dollaro guadagna lo 0,56% a 80,955. ORE 15,20 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3579/80 1,3662 DOLLARO/YEN 102,74/77 102,28 EURO/YEN 139,55/57 139,73 EURO/STERLINA 0,8220/22 0,8248 ORO SPOT 1.239,40/40,23 1.267,79/9,01 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia