Forex, euro in area 1,37 dlr, dlr/yen tocca minimo 7 settimane

LONDRA, 27 gennaio (Reuters) - L'euro si è affacciato sopra quota 1,37 dollari, fino a 1,3706, mentre la valuta Usa ha toccato il minimo delle sette settimane contro lo yen a 101,77 yen per via delle preoccupazioni degli investitori relative alle economie emergenti, le cui valute la settimana scorsa sono state vendute a favore di divise rifugio come quella giapponese e del franco svizzero. "Il mercato si sta concentrando sui mercati emergenti, in particolare i paesi emergenti deboli" dice Jeffrey Halley, trader di Saxo Capital Markets a Singapore. Le valute dei mercati emergenti, dalla Turchia all'Argentina, sono state pesantemente vendute la scorsa settimana, rendendo gli investitori nervosi. Fra i fattori interni ai singoli paesi che in alcuni casi hanno determinato il calo delle valute, i timori politici in Turchia e l'abbandono del sostegno al peso in Argentina. ORE 10,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3700/01 1,3675 DOLLARO/YEN 102,48/52 102,28 EURO/YEN 140,39/41 139,79 EURO/STERLINA 0,8288/93 0,8295 ORO SPOT 1.267,65/7,90 1.268,64/9,86