Forex, dollaro riprende fiato in attesa spunti operativi

LONDRA, 17 gennaio (Reuters) - Negli scambi della mattinata europea si arresta almeno temporaneamente la risalita del biglietto verde, reduce da due sedute consecutive di recupero, in attesa di nuovi spunti direzionali. Sul mercato valutario la maggioranza dei cross si muovono così in orizzontale prima di scegliere se imboccare il cammino verso l'alto o verso il basso. Pubblicate ieri, le statistiche sulle richieste settimanali di sussidi di disoccupazione e l'indice della Fed di Philadelphia sulla fiducia delle imprese di gennaio hanno evidenziato entrambe prospettive incoraggianti per il mercato occupazionale, in netta controtendenza rispetto al dato di mensile di venerdì scorso che potrebbe dunque rivelarsi una semplice anomalia nella serie. Il dollaro si allontana comuque nel frattempo leggermente dal massimo da un mese su euro e da una settimana contro yen. Pesante la valuta australiana, scivolata al minimo da tre anni e mezzo contro dollaro dopo gli ultimi deludenti dati sul mercato del lavoro. ORE 10,25 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3601/03 1,3619 DOLLARO/YEN 104,31/36 104,34 EURO/YEN 141,88/92 142,09 EURO/STERLINA 0,8320/24 0,8327 ORO SPOT 1.242,55/2,80 1.242,09/3,31