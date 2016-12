Forex, buoni dati economia Usa e Cina sostengono euro su dlr e yen

LONDRA, 9 dicembre (Reuters) - Euro tonico in un mercato in cui prevale un generalizzato appetito per il rischio, sostenuto dai buoni dati occupazionali Usa di venerdì scorso e da quelli del fine settimana sulla bilancia commerciale cinese, che confermano un quadro di ripartenza dell'economia globale. La valuta unica viaggia in prossimità dei massimi da sei settimane sul dollaro e da cinque anni sullo yen, mentre sembra al momento rimanere sullo sfondo la preoccupazione per un eventuale inizio anticipato della fase di riduzione dello stimolo monetario da parte della Fed, nonostante le buone indicazioni economiche. "Gli ultimi dati sul mercato del lavoro Usa non danno alcuna certezza sulla possibilità di un inizio del tapering a gennaio o addirittura a dicembre. Un'ulteriore spinta al rialzo dell'euro/dollaro verso 1,38 non può essere esclusa, prima che il cambio torni ad essere oggetto di vendite" spiega lo strategist di Credit Agricole Manuel Oliveri. A metà mattinata l'euro/dollaro tratta in prossimità del picco intraday di 1,3724, mentre nei confronti dello yen la valuta unica si conferma vicino al massimo di giornata dai 141,56 il livello più alto dall'ottobre 2008. ORE 10,10 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3722/23 1,3703 DOLLARO/YEN 103,11/12 102,90 EURO/YEN 141,49/52 141,01 EURO/STERLINA 0,8376/78 0,8388 ORO SPOT 1.229,64/30,86 1.228,24/9,46 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia