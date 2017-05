Forex, euro poco mosso su dlr in attesa Bce, scende da massimi su yen

LONDRA, 5 dicembre (Reuters) - L'euro si conferma complessivamente stazionario in una seduta in cui si aspettano prima le aste di titoli di Stato spagnoli e francesi e poi, soprattutto, il meeting mensile della Bce. Nei confronti del dollaro, l'euro tratta in area 1,36, di fatto invariato rispetto all'ultima chiusura e non lontano dal massimo da un mese di 1,3640 toccato in mattinata. Alcuni operatori segnalano la presenza sul mercato di 'stop loss' che stanno sostenendo l'euro sopra la soglia di 1,36. La valuta unica cede invece qualche posizione nei confronti dello yen, collocandosi a metà mattinata sotto quota 139; il cambio resta comunque in vista del massimo da 5 anni di 140,03 toccato martedì. Sul fronte Bce, gli investitori non attendono oggi novità sostanziali di politica monetaria, dopo il taglio a sorpresa dei tassi di un mese fa, al di là della probabile conferma di una retorica accomodante durante la conferenza stampa del presidente Mario Draghi, che potrebbe esercitare qualche pressione ribassista sull'euro. Molta attenzione andrà comunque alle nuove stime economiche trimestrali che verranno presentate oggi da Francoforte: l'eventuale conferma della fase di marcata debolezza dell'inflazione potrebbe infatti alimentare la speculazione per ulteriori interventi della Bce a partire dall'inizio del 2014. ORE 10,05 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3605/06 1,3593 DOLLARO/YEN 102,02/05 102,35 EURO/YEN 138,77/82 139,12 EURO/STERLINA 0,8302/06 0,8295 ORO SPOT 1.234,20/4,95 1.243,21/3,98 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia