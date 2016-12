Forex, dollaro indebolito mantiene euro oltre 1,35

NEW YORK, 26 novembre (Reuters) - In apertura di seduta sulla piazza statunitense l'indice del dollaro sulle prime sei controparti ponderate per il commercio viaggia in calo di circa 0,2% rispetto alla chiusura precedente, consentendo all'euro/dollaro di mantenersi saldamente oltre 1,35. Il movimento sul mercato dei cambi, avvertono gli operatori, ma messo in relazione anche all'aggiustamento delle posizioni da parte dei gestori in vista del fine mese. A dispetto delle numerose e reiterate posizioni ribassiste espresse da diversi esponenti Bce, sull'apprezzamento dell'euro gioca il rialzo della parte brevissima della curva dei tassi sul mercato monetario europeo, cui si contrappone invece la tendenza alla lieve discesa dei rendimenti Usa. "Il destino del dollaro resta legato alle scommesse sul 'tapering' Fed e in termini di rendimento questo fa dell'euro la migliore alternativa agli investimenti in valuta Usa" commenta lo strategist Hsbc Daragh Maher. Particolarmente cedente - in questo caso a eccezione che nei confronti del dollaro - lo yen, che rimane in vista dei minimi da quattro anni su euro, 5 su sterlina e 23 su franco svizzero. ORE 14,10 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3548/52 1,3515 DOLLARO/YEN 101,36/37 101,66 EURO/YEN 137,31/36 137,41 EURO/STERLINA 0,8385/88 0,8366 ORO SPOT 1.248,20/8,95 1.252,21/2,98 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia