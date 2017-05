Forex, yen conferma discesa a minimo 4 anni su euro, 6 mesi su dollaro

LONDRA, 25 novembre (Reuters) - Indebolito dalla performance positiva delle borse, in apertura di settimana la valuta giapponese si conferma decisamente sotto tono, in prossimità del minimo da sei mesi su dollaro e quattro anni sulla valuta unica. A monte della spinta rialzista del biglietto verde l'accordo storico sul programma nucleare raggiunto tra Iran e Occidente il fine settimana scorso, circostanza che di per sé fa aumentare la propensione al rischio. Aumentano così fino al record degli ultimi sei anni le posizioni corte nette in yen, valuta a minor rendimento specie alla luce della posizione ultra-espansiva di politica monetaria da tempo adottata da Banca del Giappone. "Prosegue la performance positiva dell'azionario e la conseguente vendita di yen" spiega Jeremy Stretch, strategist per il mercato valutario a Cibc, che indica per il dollaro/yen un obiettivo a 102,50. Il movimento è accentuato dalla rottura di livelli chiave sui grafici che fanno scattare ordini automatici. ORE 11,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3515/17 1,3558 DOLLARO/YEN 101,69/74 101,27 EURO/YEN 137,46/66 137,23 EURO/STERLINA 0,8345/48 0,8352 ORO SPOT 1.231,60/2,33 1.242,99/4,21 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia