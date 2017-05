Forex, euro ben intonato, a nuovo massimo da 4 anni su yen

La seduta odierna mostra già volumi relativamente sottili e la tendenza dovrebbe protrarsi per tutta la giornata in concomitanza con la chiusura delle piazze finanziarie Usa per la festività del ringraziamento (cui farà seguito domani una sessione di chiusura parziale).

"L'economia della zona euro non è messa così bene, ma penso che la crisi dell'euro stia arretrando. Quindi non credo siano in tanti ad avere preoccupazioni sulla zona euro e, anzi, c'è un'accumulo di posizioni lunghe sull'euro nei confronti del dollaro", spiega lo strategist di Brown Brothers Harriman Masashi Murata. "Anche alcuni investitori giapponesi stanno prendendo posizioni lunghe sull'euro, contro yen, in quanto riescono a ottenere tassi migliori rispetto al dollaro/yen".