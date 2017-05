Forex, dollaro punta a 101 yen, Draghi raffredda attese tassi negativi

NEW YORK, 21 novembre (Reuters) - Negli scambi della mattinata Usa il biglietto verde accentua la spinta rialzista contro yen in vista di quota 101, saldamente sostenuto dalla prospettiva di un anticipo nella tempistica del 'tapering' Fed e dopo l'ultima tornata di dati macro sugli Sttai Uniti. Dalle statistiche settimanali sulle richieste di nuovi sussidi di disoccupazione, da quelle mensili sui prezzi alla produzione di ottobre e sul settore manifatturiero di novembre esce un quadro sostanzialmente coerente con le attese sullo stato di salute della prima economia mondiale. Intervenuto in tarda mattinata da Berlino, Mario Draghi ha intanto fatto scemare le attese sulla possibilità di portare in negativo il tasso sui depositi marginali attualmente pari a zero, precisando che in tema non c'è alcuna novità rispetto a quanto illustrato dopo l'ultimo consiglio di politica monetaria. Grazie ai commenti del banchiere centrale l'euro si riporta ai massimi di seduta sia contro dollaro sia soprattutto nei confronti dello yen. ORE 15,10 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3472/76 1,3438 DOLLARO/YEN 100,91/93 100,02 EURO/YEN 135,88/93 134,37 EURO/STERLINA 0,8352/57 0,8342 ORO SPOT 1.245,05/85 1.242,59/43,81 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia