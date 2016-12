Forex, dollaro conferma correzione su yen, dato Usa sostiene euro

NEW YORK, 20 novembre (Reuters) - In apertura di seduta sulla piazza statunitense il dollaro prosegue nella caduta contro yen ispirata agli ultimi commenti di Ben Bernanke, che ha ribadito quanto fermamente Federal Reserve sia impegnata al mantenimento di una politica monetaria espansiva finché le condizioni economiche lo richiederanno. La lettura migliore delle attese della statistica Usa relativa alle vendite al dettaglio di ottobre permette in parallelo anche all'euro di recuperare posizioni di un biglietto verde tendenzialmente sotto tono, mentre il cambio dell'euro/yen ritraccia dopo aver toccato il massimo degli ultimi quatto anni. ORE 15,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3538/40 1,3538 DOLLARO/YEN 99,91/94 100,13 EURO/YEN 135,27/30 135,53 EURO/STERLINA 0,8370/76 0,8395 ORO SPOT 1.260,59/81 1.274,64/75,86 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia