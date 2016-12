Forex, dollaro recupera dopo piano intervento su yuan

NEW YORK, 19 novembre (Reuters) - Appesantito da attese di una politica monetaria ancora accomodante da parte della Fed, il dollaro ha in parte recuperato terreno sulla notizia di un piano per una più ampia banda di oscillazione della valuta cinese da parte dell'istituto centrale di Pechino. Secondo il governatore Zhou Xiaochuan, inoltre, obiettivo di medio termine per Pechino è la totale liberalizzazione dello yuan. La Banca Popolare Cinese punta anche alla graduale interruzione dei regolari interventi sul mercato valutario. Secondo alcuni analisti, l'operazione potrebbe rivelarsi negativa per l'euro, poiché l'istituto centrale cinese diversifica automaticamente in euro un'ampia porzione dei dollari che raccoglie intervenendo sul mercato valutario. ORE 15,20 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3505/06 1,3503 DOLLARO/YEN 100,05/06 99,98 EURO/YEN 135,10/14 135,06 EURO/STERLINA 0,8386/91 0,8383 ORO SPOT 1.273,90/4,83 1.273,74/74,96 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia