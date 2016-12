Forex, dollaro e yen in calo, Cina sostiene valute legate a crescita

LONDRA, 18 novembre (Reuters) - Dollaro e yen in caduta contro valute più legate alla crescita che hanno tratto sostegno dalle buone performance azionarie realizzate sull'annuncio di una riforma reale dell'economia in Cina. Il nuovo piano di riforme messo a punto dal Partito Comunista cinese promette cambiamenti nell'economia e nel tessuto sociale nel tentativo di promuovere nuove fonti per una crescita. "I mercati finanziari hanno iniziato la settimana col piede giusto, con le prospettive di riforme in Cina e tassi ancora bassi nei paesi sviluppati che incoraggiano i mercati azionari" dice Tom Levinson, currency strategist at ING. Deboli quindi yen, dollaro e franco svizzero, che hanno dato vantaggio alla moneta unica, mentre dollaro australiano e dollaro neozelandese sono saliti. Alle 11,20 circa, il dollaro australiano vale 0,9408/10 dollari da una chiusura a 0,9368. ORE 11,20 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3511/13 1,3495 DOLLARO/YEN 99,91/95 100,18 EURO/YEN 134,97/5,02 135,18 EURO/STERLINA 0,8383/85 0,8368 ORO SPOT 1.284,26/5,03 1.289,66/90,43 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia