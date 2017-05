Forex, euro estende rialzo su dlr e yen dopo Ifo migliore attese

LONDRA, 22 novembre (Reuters) - Euro in recupero sul dollaro questa mattina grazie anche ad un Ifo di novembre decisamente superiore alle attese, dopo le vendite che avevano colpito ieri la valuta unica a seguito della pubblicazione dei verbali dell'ultimo meeting Fed, che hanno spinto il cambio fino a sotto 1,34. In mattinata l'euro/dollaro, già in apprezzamento in area 1,35, accentua ulteriormente il recupero toccando un massimo a 1,3526 dopo la pubblicazione dell'indice di fiducia delle imprese tedesche, salito a 109,3 punti in novembre su attese fissate a 107,7. Ieri il cambio euro/dollaro si era deprezzato fino a 1,3399 dopo che le minute Fed, meno accomodanti di quanto previsto, hanno segnalato la disponibilità della banca centrale a considerare l'avvio del processo di assottigliamento delle misure di stimolo monetario già nelle prossime riunioni, se i dati economici lo consentiranno. Dopo l'Ifo la valuta unica guadagna ulteriormente terreno anche nei confronti dello yen: il cambio tocca un massimo da quattro anni 136,67. Lo yen appare d'altra parte decisamente sulla difensiva oggi (è anche ai minimi da quattro mesi sul dollaro), in vista di possibili nuovi interventi di stimolo da parte di Banca del Giappone, già impegnata ad una linea di politica monetaria ultra espansiva. ORE 10,25 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3518/21 1,3481 DOLLARO/YEN 101,00/02 101,15 EURO/YEN 136,57/59 136,37 EURO/STERLINA 0,8337/41 0,8320 ORO SPOT 1.244,25/5,05 1.242,35/3,15 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia