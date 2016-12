Forex, euro reagisce a recente debolezza in attesa Bce

MILANO, 7 novembre (Reuters) - L'euro ha reagito alla recente pesantezza in attesa della Bce, sollecitato anche dai forti dati tedeschi che hanno allontanato le probabilità di un taglio nell'immediato.

L'istituto centrale europeo tiene oggi il consueto meeting di politica monetaria. Una particolare attenzione si riserverà ai toni che Draghi utilizzerà in conferenza stampa, per cui si aspettano delle sfumature più accomodanti del solito dopo i dati che la scorsa settimana hanno mutato il quadro macroeconomico europeo. Le attese sono di un mantenimento dei tassi a quello che ad oggi costituisce il minimo storico, lo 0,5%, livello cui sono stati portati mel maggio di quest'anno.

"Non credo che ci sarà un taglio dei tassi, ma dato il calo dell'inflazione ci sono attese di un taglio dei tassi in futuro" ha detto Kyosuke Suzuki, di Societe Generale. "Il maggior evento di oggi saranno le sfumature dei commenti di Draghi. Se dirà qualcosa come che c'è stato un dibattito sul taglio dei tassi, questo fortificherebbe le attese di altre mosse accomodanti" ha aggiunto.