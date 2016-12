Forex, indice dollaro a massimi due settimane, supera effetto Fed

SYDNEY/SINGAPORE, 31 ottobre (Reuters) - Consolida la risalita il dollaro, il cui indice viaggia negli scambi finali sulla piazza asiatica in prossimità dei massimi delle ultime due settimane nei confronti del basket delle principali controparti.

Cogliendo almeno parzialmente in contropiede chi scommetteva su toni più 'dovish', la banca centrale Usa non si è peraltro detta particolarmente preoccupata per la performance della prima economia mondiale.