Forex, euro in calo su dlr, pesa prospettiva linea accomodante Bce

LONDRA, 12 novembre (Reuters) - Euro in flessione sul dollaro anche se per ora in tenuta rispetto ai minimi di giovedì scorso, toccati dopo il taglio a sorpresa dei tassi da parte della Bce. La valuta unica sconta l'impegno della banca centrale, confermato anche al termine dell'ultimo meeting, a mantenere ancora per lungo tempo una linea accomodante. Dall'altra parte c'è invece una Fed ormai prossima ad avviare il processo di riduzione delle stimolo monetario, forse addirittura in tempi più rapidi di quanto previsto, alla luce anche dei buoni dati occupazionali Usa usciti la settimana scorsa, con conseguente risalita dei rendimenti sui titoli di Stato americani. L'euro/dollaro viaggia a metà mattinata poco sopra il minimo intraday di 1,3372, dopo un timido tentativo di risalita nella primissima parte della seduta che ha portato il cambio fino a quota 1,3413. L'euro/dollaro era sceso ieri fino a 1,3343 e giovedì scorso, dopo il taglio dei tassi, fino a 1,3295. Ai valori attuali il cambio viaggia circa il 3% sotto il massimo da due anni di 1,3833 toccato il mese scorso. "I dati occupazionali Usa migliori delle attese della settimana scorsa e anche la prospettiva di una politica monetaria ancora più accomodante in Europa stanno aiutando il dollaro", spiega lo strategist di Nordea Niels Christiansen. Il dollaro si conferma ben intonato anche sullo yen, di nuovo in vista di quota 100 sullo yen. Il cambio dollaro/yen è salito in mattinata fino al picco di 99,79, sui massimi da oltre sette settimane. ORE 10,05 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3388/90 1,3406 DOLLARO/YEN 99,65/67 99,15 EURO/YEN 133,42/47 132,90 EURO/STERLINA 0,8396/99 0,8386 ORO SPOT 1.279,00/9,75 1.282,82/3,73 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia