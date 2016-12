Forex, euro/dlr scende da massimi dopo Ifo ma trend resta in salita

NEW YORK, 25 ottobre (Reuters) - L'euro frena sul dollaro, portandosi sotto i massimi da due anni toccati questa mattina, a seguito del dato odierno sulla fiducia delle imprese tedesche, calata inaspettatamente in ottobre. La rilevazione deludente sull'Ifo tedesco, insieme ai numeri non brillantissimi giunti ieri con i Pmi preliminari di ottobre dalla zona euro, potrebbe rafforzare i timori per l'impatto di una valuta unica forte sulla fragile ripresa europea. Ad inizio pomeriggio l'euro/dollaro tratta sotto quota 1,38, in prossimità del minimo intraday di 1,3775, dopo essere salito nella prima mattinata fino a 1,3833, il livello più alto dal novembre 2011. "L'euro è avviato ad una breve correzione e potrebbe scendere fino a 1,3720" spiega lo strategist di Morgan Stanley Hans Redeker. "Ma per la prima settimana di dicembre potrebbe trovarsi anche a 1,42". Le prospettive per il dollaro restano infatti appesantite dall'aspettativa - ormai consolidata specie dopo i deludenti dati occupazionali usciti martedì scorso - secondo cui la Fed attenderà almeno fino all'inizio del prossimo anno prima di avviare la fase di restringimento dello stimolo monetario. Peraltro il dato delle 14,30 sugli ordini di beni durevoli non contribuisce a modificare la prospettiva: gli ordini sono saliti complessivamente del 3,7% in settembre, oltre le attese, ma è risultato inaspettatamente in calo (-0,1%) il dato che esclude i mezzi di trasposto, in quello che gli economisti interpretano come un segnale negativo per gli investimenti statunitensi. Il dollaro recupera terreno anche nei confronti dello yen, dopo essere sceso stamane al minimo da due settimane di 96,94. ORE 15,10 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3786/87 1,3799 DOLLARO/YEN 97,36/40 97,27 EURO/YEN 134,23/28 134,22 EURO/STERLINA 0,8518/20 0,8518 ORO SPOT 1.341,56/2,33 1.346,54/7,76 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia