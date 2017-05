Forex, dollaro lascia minimo 2 settimane su yen, dlr Australia su

SINGAPORE/TOKYO, 24 ottobre (Reuters) - Il dollaro ha lasciato il minimo delle due settimane registrato ieri contro lo yen a 97,15, sollecitato dalla positiva lettura del Pmi cinese, e anche il dollaro australiano ha tratto stimolo per un rialzo.

In ogni caso, i mercati continuano a tenere d'occhio future mosse di politica monetaria restrittiva in Cina per contrastare l'inflazione.