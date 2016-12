Forex, euro in volata su dollaro dopo occupati mensili Usa

NEW YORK, 22 ottobre (Reuters) - Dollaro in caduta nei confronti delle principali controparti sul mercato dei cambi, euro in testa, dopo i dati sugli occupati mensili Usa di settembre. La valuta unica europea tocca su schermi Reuters una punta a 1,3748, massimo da novembre 2011. Pubblicate con circa due settimane di ritardo a causa dello 'shut down' degli uffici federali, le statistiche a cura del dipartimento al Lavoro mostrano per il mese scorso la creazione di 148.000 nuovi occupati, risultato ampiamente inferiore al consensus di 180.000. Una revisione al rialzo - 193.000 da 169.000 della lettura preliminare - subisce il dato di agosto, mentre quello di luglio viene corretto al ribasso a 89.000 da 104.000 unità. Scivola invece a 7,2%, minimo da novembre 2008, il tasso di disoccupazione, per cui gli analisti di Wall Street ipotizzavano una lettura invariata. ORE 14,45 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3730/33 1,3681 DOLLARO/YEN 98,04/08 98,18 EURO/YEN 134,60/65 134,28 EURO/STERLINA 0,8482/86 0,8469 ORO SPOT 1.329,61/0,55 1.315,14/6,36 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia