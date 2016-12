Forex, rialzo faticoso per dollaro su timori bilancio Usa

NEW YORK, 26 settembre (Reuters) - Il dollaro è in rialzo, ma fatica a realizzare guadagni significativi contro le principali controparti, appesantito dalla zavorra dei timori legati al rischio di un blocco dell'attività dell'amministrazione Usa. Il biglietto verde ha visto tuttavia un relativo rialzo contro l'euro, penalizzato dai timori relativi alla politica italiana e aveva già realizzato qualche guadagno contro lo yen sull'attesa di altre possibili riforme fiscali giapponesi a vantaggio delle imprese. Attorno alle 14,55 il dollaro guadagna lo 0,17% contro un pianiere di valute. ORE 14,55 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3501/03 1,3525 DOLLARO/YEN 98,95/96 98,42 EURO/YEN 133,60/63 132,13 EURO/STERLINA 0,8414/20 0,8410 ORO SPOT 1.333,24/4,46 1.322,99/4,21 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia