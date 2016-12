Forex, dollaro in calo su timori legati a dibattito bilancio Usa

NEW YORK, 25 settembre (Reuters) - Il dollaro è debole sui timori legati al rischio di un blocco dell'attività dell'amministrazione Usa, che ha indotto una certa cautela negli investitori riguardo all'acquisto del biglietto verde. L'autorizzazione del Congresso al governo sull'attività di spesa scade il 30 settembre, ultimo giorno dell'anno fiscale a meno che non venga approvata una "risoluzione ponte" che permetta all'amministrazione di continuare ad operare. Gli esponenti politici americani sono impegnati in trattative serrate ma non sono state ancora trovate convergenze. "C'è una forte riluttanza a comprare dollari fino a che il quadro sul tetto del debito non diventerà più chiaro" ha detto Derek Halpenny, European head of global currency research. Contro un paniere di valute il dollaro ha ceduto oltre lo 0,2% e alle 14.40 cede lo 0,21% a 80,391. ORE 14,40 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3510/11 1,3472 DOLLARO/YEN 98,52/53 98,71 EURO/YEN 133,11/14 132,99 EURO/STERLINA 0,8416/18 0,8416 ORO SPOT 1.320,10/0,85 1.322,59/3,81 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia