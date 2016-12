Forex, euro poco variato su dlr nonostante Pmi migliore di attese

LONDRA, 23 settembre (Reuters) - Poco variato il rapporto di cambio tra euro e dollaro nei primi scambi sulla piazza londinese, con la valuta unica in marginale calo nei confronti del biglietto verde. Sebbene l'indice Pmi sull'attività del settore privato nella zona euro abbia mostrato una crescita superiore alle previsioni a settembre,l'euro fatica a trarre slancio dall'esito delle elezioni tedesche. Nonostante l'ampia vittoria della Cdu/Csu guidata dalla cancelliera uscente Angela Merkel, infatti, i conservatori saranno costretti a cercare un partner di coalizione nel centrosinistra, dal momento che i liberali dei Fdp, con cui hanno governato negli ultimi quattro anni, non hanno raggiunto il quorum per entrare al Bundestag. Poco dopo le 10,00 la valuta unica viaggia a 1,3516 da 1,3522 della chiusura di venerdì, lontano dal picco intraday segnato nei primi scambi asiatici a 1,3555. ORE 10,06 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3316/17 1,3522 DOLLARO/YEN 98,94/97 99,30 EURO/YEN 133,66/75 134,28 EURO/STERLINA 0,8421/23 0,8442 ORO SPOT 1.326,40/7,15 1.324,99/5,78 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia