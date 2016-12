Forex, cambi poco variati, mercato attende esito meeting Fed

LONDRA, 18 settembre (Reuters) - Seduta all'insegna della stabilità per il mercato valutario, con gli investitori poco propensi a muovere i portafogli in attesa dell'esito del meeting di politica monetaria della Federal Reserve, atteso in serata. Gran parte degli operatori ritiene che la Fed annuncerà un ridimensionamento del proprio programma di acquisto asset sul mercato (ne sono convinti 49 dei 69 economisti interpellati nell'ultimo sondaggio Reuters). Tuttavia dopo gli ultimi dati non eccezionali dal mercato del lavoro Usa gli analisti hanno rivisto al ribasso la previsione sull'entità della riduzione degli acquisti, ora stimata a 10 miliardi di dollari (sugli 85 mensili del programma), rispetto ai 15 indicati in precedenza. La convinzione che la stretta monetaria sarà di portata non eccezionale tiene il dollaro sui minimi da quattro settimane nei confronti delle principali controparti. Poco dopo le 10, l'indice del biglietto verde guadagna lo 0,1% a 81,147, non distante dal minimo da un mese a 80,968 segnato lunedì. Stabile il rapporto dollaro/yen a 99,09 da 99,11 dell'ultima chiusura, così come l''euro/dollaro a 1,3352 da 1,3357. ORE 10,10 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3352/54 1,3357 DOLLARO/YEN 99,06/08 99,11 EURO/YEN 132,27/33 132,39 EURO/STERLINA 0,8383/84 0,8397 ORO SPOT 1.305,19/6,41 1.309,04/0,26 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia