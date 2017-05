Forex, dollaro poco sopra recenti minimi, range stretto in attesa Fed

LONDRA, 17 settembre (Reuters) - Passa di mano a ridosso dei recenti minimi il biglietto verde sulla piattaforma londinese, tra scambi in range ristretto che tali dovrebbero rimanere fino a domani sera, quando sarà reso noto il verdetto Fomc. Insieme alla decisione sui tassi e sulla riduzione del programma di 'quantitative easing', l'istituto centrale Usa aggiornerà le proprie stime macro e potrebbe indicare in maniera ufficiale il candidato alla successione del presidente Ben Bernanke, il cui mandato scade a gennaio. "L'attesa della Fed mantiene i cross in range ristretto", commenta Niels Christensen, analist Nordea a Copenhagen. "Nella seduta di ieri l'euro ha cercato di superare quota 1,34 ma ha immediatamente perso slancio", aggiunge. Sempre secondo l'analista, i mercati finanziari scontano al momento novità molto graduali ed estremamente ponderate in materia di 'tapering'. Potenziale origine di spunti direzionali, in agenda alle 11 italiane l'indagine congiunturale Zew sulla fiducia dell'economia tedesca. ORE 10,10 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3347/49 1,3333 DOLLARO/YEN 99,22/24 99,05 EURO/YEN 132,39/42 132,04 EURO/STERLINA 0,8379/81 0,8387 ORO SPOT 1.320,10/0,85 1.313,39/4,61 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia