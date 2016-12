Forex, dollaro conferma impostazione al ribasso in mattinata Londra

LONDRA, 16 settembre (Reuters) - Si conferma negli scambi della mattinata europea l'impostazione ribassista del biglietto verde, penalizzato dall'uscita di scena a sorpresa di Larry Summers nella candidatura a successore di Ben Bernanke alla guida di Federal Reserve. Inoltre, rivolgendosi a un gruppo di industriali nella capitale tedesca, il presidente Bce, Mario Draghi, ha ribadito la diagnosi ufficiale dell'Eurotower, secondo cui la congiuntura della zona euro resta fragile, il tasso di disoccupazione decisamente troppo elevato e lo scenario per l'inflazione sotto tono. Al centro dell'attenzione dei mercati resta comunque l'esito della riunione del Federal Open Market Committee che si chiude giovedì sera. Oltre all'attesa decisione su modi e tempi del previsto 'tapering' - il rientro delle misure di stimolo - dovrebbe uscire dall'incontro il nome del prossimo presidente Fed, posizione per cui ampiamente favorita dopo il ritiro di Summers è il numero due Fed Janet Yellen dalla reputazione di 'colomba'. "Prevediamo che il dollaro resti impostato al ribasso man mano che si avvicina l'appuntamento con la Fed... l'annuncio di Summers non fa che intensificare la pressione delle vendite di valuta Usa", commenta lo strategist Credit Agricole Adam Myers. ORE 10,20 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3365/68 1,3292 DOLLARO/YEN 98,77/79 99,34 EURO/YEN 132,04/06 132,07 EURO/STERLINA 0,8381/83 0,8372 ORO SPOT 1.319,86/0,63 1.326,26/7,19 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia