Forex, euro sale su dati fiducia, yen debole su Olimpiadi

NEW YORK, 9 settembre (Reuters) - L'euro è in rialzo contro il dollaro dopo la pubblicazione del dato di fiducia della zona euro mentre, sulla scia dell'assegnazione delle Olimpiadi del 2020 a Tokyo e della conseguente euforia che ha portato il Nikkei ai massimi da cinque settimane, lo yen ha registrato un calo significativo contro il biglietto verde. Il movimento conferma il trend degli ultimi mesi in cui la valuta e la borsa giapponesi hanno evidenziato una correlazione inversa. L'azionario nipponico ha infatti goduto degli acquisti sui titoli che potrebbero beneficiare dell'evento. Il dollaro/yen si è spinto in seduta fino al massimo di 100,10. "Le Olimpiadi hanno accresciuto il sottostante trend negativo dello yen" ha detto Paul Robson, strategist di RBS Global Banking. Dopo oltre due anni, in settembre l'indice di fiducia della zona euro è tornato in positivo, come risposta degli investitori ai segnali di fine della recessione e al miglioramento della valutazione sulla situazione presente e futura. L'indice Sentix, che sintetizza l'andamento della 'sentiment' degli investitori della zona euro, è salito a 6,5 punti (massimo da maggio 2001) dai -4,9 di agosto. Il dato supera le attese, per -2,8, e rappresenta la prima lettura in territorio positivo dal luglio 2011. ORE 15,05 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3211/13 1,3179 DOLLARO/YEN 99,37/39 99,10 EURO/YEN 131,26/29 130,58 EURO/STERLINA 0,8417/18 0,8430 ORO SPOT 1.388,23/9,20 1.390,88/2,36