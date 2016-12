Forex, euro estende flessione, dollaro guarda occupati Usa

LONDRA, 5 luglio (Reuters) - Negli scambi della mattinata londinese si accentua la correzione della valuta unica, che si porta in prossimità del minimo da cinque settimane su dollaro dopo l'ammorbidimento della retorica sui tassi introdotto ieri dalla Bce. Un risultato migliore delle attese della statistica sugli occupati mensili Usa di giugno, in arrivo nel primo pomeriggio, potrebbe dare ulteriore slancio al biglietto verde, perché aumenterebbe le aspettative di una riduzione del programma di 'quantitative easing' a settembre, spiegano gli operatori sul mercato dei cambi. Intorno alle 10,30 l'euro scivola a 1,2886 dollari - vicino al minimo da 5 settimane a 1,2883 segnato ieri - da 1,2893 della chiusura. Parallelamente, l'indice del dollaro sulle principali controparti sale a 83,948 (+0,86%). ORE 10,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2886/87 1,2893 DOLLARO/YEN 100,16/17 100,27 EURO/YEN 129,06/11 129,27 EURO/STERLINA 0,8587/91 0,8568 ORO SPOT 1.240,60/41,35 1.249,19/51,41 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia