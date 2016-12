Forex, dollaro vicino a max da 5 settimane in attesa Bce, dati lavoro

TOKYO, 4 luglio (Reuters) - Il dollaro resta vicino ai massimi da cinque settimane nei confronti delle principali controparti, in attesa del meeting di politica monetaria mensile della Banca centrale europea, e alla vigilia della pubblicazione dei dati sugli occupati Usa del mese di giugno, barometro per valutare le prossime mosse della Fed, intenzionata a ridurre le misure di stimolo, in caso di miglioramento dell'economia.