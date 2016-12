Forex, euro tiene marginale rialzo su dlr, in apprezzamento su yen

LONDRA, 28 giugno (Reuters) - Resta in lievissimo rialzo l'euro sul dollaro, anche se in arretramento dai massimi di inizio mattinata. Le ultime indicazioni giunte dalla Fed hanno dato spazio ad una maggiore cautela riguardo un inizio repentino della fase di alleggerimento dello stimolo monetario negli Usa, favorendo uno storno dei rendimenti sui titoli di Stato americani dopo la recente corsa verso l'alto. Ieri, in particolare, il presidente della Fed di New York William Dudely ha affermato che gli acquisti di asset della banca centrale potrebbero essere più consistenti e durare più a lungo di quanto indicato dal presidente Bernanke, qualora i dati su crescita e mercato del lavoro americano risultassero inferiori alle previsioni. A metà mattinata l'euro si mantiene in frazionale apprezzamento sul dollaro, anche se sotto il picco intraday di 1,3075. Gli operatori citano, a sostegno della valuta unica, anche qualche acquisto legato alla scadenza di fine mese, ma si fa notare come il tono di fondo del mercato rimanga favorevole al biglietto verde, sulla base di aspettative ormai chiaramente divergenti sulla direzione delle prossime mosse di politica monetaria di Fed e Bce. Appena due giorni fa il cambio euro/dollaro scivolava al minimo da quattro settimane di 1,2983. L'euro e il dollaro restano peraltro in apprezzamento questa mattina sullo yen. In particolare il biglietto verde continua a trattare non distante dal massimo della mattinata di 99,00, il livello più alto dall'inizio di giugno. ORE 10,15 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3048/50 1,3035 DOLLARO/YEN 98,85/87 98,34 EURO/YEN 129,00/02 128,20 EURO/STERLINA 0,8559/62 0,8541 ORO SPOT 1.203,16/3,93 1.199,49/201,71 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia