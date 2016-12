Forex, dollaro rallenta rally, occhi a Cina e dati Usa

TOKYO/SIDNEY, 25 giugno (Reuters) - Sul finire della seduta asiatica il rally del dollaro prende una pausa dopo che alcuni esponenti della Fed - Fisher e Kocherlakota - hanno gettato acqua sul fuoco sulle ipotesi di imminente termine degli stimoli monetari, sebbene il biglietto verde resti ben sostenuto dalle preoccupazioni per la crisi di credito in Cina.

La borsa di Pechino ha registrato ieri il peggior calo in una sola seduta in quasi quattro anni dopo che le autorità cinesi hanno cercato di ridurre l'eccessiva crescita del credito - che passa per lo più per vie informali - sollevando i timori che ci possa essere una crisi di credito.