Forex, dlr amplia rialzo su yen dopo commenti vice governatore BoJ

NEW YORK, 24 giugno (Reuters) - Il dollaro ha ampliato i guadagni sullo yen dopo le dichiarazioni del vice governatore della banca centrale giapponese Kikuo Iwata, che in un'intervista a Reuters ha sottolineato come l'istituto centrale nipponico abbia ancora armi a disposizione per allentare ulteriormente la politica monetaria, se necessario. Il biglietto verde è salito fino a 98,35 yen, mentre poco prima dei commenti viaggiava in area 97,97 da 97,89 dell'ultima chiusura. Continua a supportare il biglietto verde anche il messaggio lanciato la settimana scorsa dalla Federal Reserve, che ha segnalato l'intenzione di ridurre la portata della stimolo monetario quest'anno se l'economia dovesse migliorare come previsto. ORE 14,05 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3095/98 1,3122 DOLLARO/YEN 98,28/28 97,89 EURO/YEN 128,71/78 128,42 EURO/STERLINA 0,8519/21 0,8504 ORO SPOT 1.284,40/4,85 1.296,75/7,75