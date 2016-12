Forex, dlr prosegue in rialzo su yen e euro dopo segnali Fed

LONDRA, 20 giugno (Reuters) - Il dollaro continua a recuperare posizioni nei confronti delle principali controparti sulla piazza londinese, beneficiando delle parole del governatore della Fed Ben Bernanke, che ha segnalato l'intezione di ridurre l'entità dello stimolo monetario nel corso di quest'anno, a fronte delle migliori prospettive per l'economia Usa. Intorno alle 10 il biglietto verde guadagna circa 1,4 punti percentuali sulla valuta nipponica rispetto all'ultima chiusura e passa di mano a 97,98. Nei confronti del dollaro perde terreno anche l'euro, che cede circa mezzo punto percentuale e scambia a 1,3218. A sua volta però la valuta unica avanza di quasi un punto percentuale nei confronti dello yen, portandosi in area 129,50, traendo supporto dalla lettura preliminare dell'indice Pmi composito relativo all'attività del settore privato a giugno, che si è portato ai massimi da tre mesi, pur rimananendo in territorio negativo. ORE 10,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3218/21 1,3294 DOLLARO/YEN 97,98/99 96,46 EURO/YEN 129,51/54 128,24 EURO/STERLINA 0,8556/59 0,8583 ORO SPOT 1.317,86/8,63 1.350,69/1,91 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia