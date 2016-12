Forex, dlr cede su yen, tonico su euro su prospettive Fed e Bce

LONDRA, 26 giugno (Reuters) - Si conferma sostanzialmente ben impostato il dollaro sul mercato valutario, anche se in lieve flessione questa mattina rispetto allo yen, a causa delle tensioni che stanno interessando il mercato monetario cinese e che in Asia favoriscono ricoperture sulla divisa giapponese. Ma il biglietto verde continua a trarre sostegno di fondo dal costante miglioramento della congiuntura economica americana, come confermato anche ieri dai dati su ordini di beni durevoli e fiducia dei consumatori, che confermano uno scenario di progressivo ridimensionamento dello stimolo monetario garantito dalla Fed, a partire dai prossimi mesi. "Finché i dati Usa miglioreranno il dollaro si apprezzerà" spiega un operatore del mercato valutario, in attesa, oggi pomeriggio, dei numeri finali sul Pil Usa del primo trimestre. A metà mattinata il dollaro si conferma in lieve calo sullo yen, poco sopra il minimo di giornata visto nella primissima parte della seduta a 97,34. Lo scorso 13 giugno il cambio toccava il minimo del mese a 93,78. Il biglietto verde guadagna invece qualche posizione sull'euro, col cambio euro/dollaro non lontano dal minimo intraday di 1,3056. Il presidente della Bce Mario Draghi ha ripetuto anche questa mattina che un'uscita dall'attuale impostazione espansiva della politica monetaria della zona euro non è in alcun modo vicina, anzi ribadendo che Francoforte è pronta ad agire nuovamente, se necessario. Parole che potrebbero mettere ulteriore pressione sulla valuta unica, specie di fronte alla prospettiva una Fed meno accomodante nel prossimo futuro. ORE 10,25 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3069/70 1,3084 DOLLARO/YEN 97,49/51 97,80 EURO/YEN 127,41/42 127,96 EURO/STERLINA 0,8495/97 0,8480 ORO SPOT 1.234,05/5,05 1.276,74/7,96 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia