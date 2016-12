Forex, euro in calo su dollaro dopo picco ieri, yen ancora forte

NEW YORK, 13 giugno (Reuters) - Resta in calo la moneta unica contro il dollaro in apertura del mercato statunitense, allontanadosi dal massimo di quattro mesi segnato ieri a 1,3390 dollari. Lo yen è ancora in rialzo contro il biglietto verde, avviandosi a registrare la miglior performance settimanale dall'inizio del 2010. Il dollaro ha perso quasi il 10% dal 22 maggio, quando era salito fino a 103,74 yen. Il dollaro/yen si è mosso in linea con il Nikkei in queste settimane. "La correlazione con i futures Nikkei continuerà per un certo tempo, fino a quando le autorità giapponesi prenderanno serie misure per affrontare la volatilità dei mercati", ha detto Jeremy Stretch, di CIBC World Markets. L'attenzione è anche per la Fed, con una parte del mercato che - soprattutto nei giorni scorsi - scommetteva in una revisione della sua politica monetaria ultra-espansiva già nella riunione del Fomc del prossimo 18-19 giugno. Tali aspettative si sono attenuate oggi - soprattutto sulla base di un articolo apparso sul WSJ - in cui emergeva l'opinione che, se anche la Fed dovesse fare un passo indietro, certo non farà 'tutto e subito' e certo "non passerà automaticamente subito a un aumento dei tassi". ORE 15,20 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3308/10 1,3374 DOLLARO/YEN 95,24/26 95,36 EURO/YEN 126,74/77 127,53 EURO/STERLINA 0,8506/07 0,8509 ORO SPOT 1.385,30/6,36 1.385,44/6,66 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia