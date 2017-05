Forex, dlr debole su yen ma risale su euro grazie a dati Usa

NEW YORK, 13 giugno (Reuters) - Il dollaro si conferma sostanzialmente debole su tutto il mercato valutario, anche se in lieve ripresa sull'euro nel primo pomeriggio, dopo aver toccato in mattinata i minimi da circa quattro mesi. Nel primo pomeriggio l'euro torna a cedere qualche posizione sul biglietto verde, in scia anche ai buoni dati Usa delle 14,30 - su sussidi di disoccupazione e vendite al dettaglio - che hanno spinto il cambio fin sotto quota 1,33, una figura sotto il picco della mattinata di 1,3390 . Al di là del movimento delle ultime ore, l'euro è tornato a trovare sostegno sul mercato dei cambi, specie sul dollaro, grazie al sostanziale raffreddamento delle aspettative di un nuovo taglio dei tassi nella zona euro, a seguito del meeting Bce della settimana scorsa. I buoni dati Usa del primo pomeriggio permettono anche al dollaro di limare qualche perdita sullo yen, che peraltro rimane piuttosto ampia nel corso di una seduta dominata dal riaccendersi dell'avversione al rischio, come testimoniato dalla giornata negativa delle borse europee e in particolare, questa mattina, di quella di Tokyo. Il cambio dollaro/yen rimane in sensibile deprezzamento pur tenendosi sopra quota 94, a relativa distanza dai minimi di seduta, a livelli che comunque non si vedevano dall'inizio di aprile. Dopo essere salito ai massimi da quattro anni e mezzo a 103,74 lo scorso 22 maggio, il dollaro ha perso quasi il 9% Sulla divisa giapponese. Anche l'euro d'altra parte rimane in netta flessione sullo yen, di circa 2 punti percentuali nella seduta, ai minimi da metà aprile. ORE 14,50 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3317/18 1,3336 DOLLARO/YEN 94,25/28 96,00 EURO/YEN 125,48/59 128,06 EURO/STERLINA 0,8493/97 0,8503 ORO SPOT 1.382,01/2,78 1.387,79/9,01 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia