Forex, euro in lieve rialzo su dollaro, cala su yen dopo Boj

LONDRA, 11 giugno (Reuters) - L'euro è in leggero rialzo sul dollaro in apertura delle contrattazioni europee, mentre è in netto calo - insieme al biglietto verde - nei confronti dello yen in relazione alle decisioni di Banca del Giappone. La banca centrale ha chiuso la riunione mensile sui tassi stabilendo di lasciare la politica monetaria invariata dopo il consistente pacchetto di stimolo di aprile, astenendosi dal prendere alcuna nuova misura per calmare la volatilità del mercato dei bond. Il governatore Kuroda in una conferenza stampa successiva ha detto che prenderà in considerazione tali misure in futuro, facendo riferimento all'estensione della durata delle sue operazionei sul mercato. Si tiene oggi e domani l'udienza della Corte costituzionale tedesca, Karlsruhe, per l'esame del programma Omt della Bce, ma anche del fondo salva-Stati Esm. Il verdetto non arriverà prima delle elezioni di settembre, ma gli operatori sperano di poter cogliere già in questi giorni l'orientamento dei giudici. La Banca centrale europea si appresta a difendere il proprio programma di acquisto bond Omt (Outright monetary transactions) di fronte alla Corte Costituzionale tedesca dall'accusa di essere un meccanismo illegale per finanziare in maniera mascherata i Paesi della zona euro. Un anticipo della linea difensiva di Francoforte - in vista dell'udienza di oggi e domani - è stato offerto ieri sera da Mario Draghi che, in un intervento alla tv tedesca 'Zdf', ha ribadito che la Bce non userà tale schema per salvare un Paese dall'insolvenza ma per tutelare la valuta comune. ORE 10,20 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3268/70 1,3256 DOLLARO/YEN 98,09/12 98,76 EURO/YEN 130,15/25 130,91 EURO/STERLINA 0,8538/40 0,8503 ORO SPOT 1.372,01/2,78 1.386,40/7,40