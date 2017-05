Forex, dollaro torna a salire su yen, impostazione di lungo rialzista

NEW YORK, 10 giugno (Reuters) - Dollaro in recupero di oltre un punto percentuale nei confronti dello yen e poco variato rispetto alla chiusura precedente contro dollaro nei primi scambi sulla piazza Usa. Il biglietto verde acquista slancio grazie al rally prossimo a 5% dell'indice Nikkei, cui in attesa dell'apertura di Wall Street si contrappone l'andamento decisamente piatto dell'azionario europeo. Non con la stessa intensità che si sente sulle borse, anche sul mercato dei cambi risulta aumentata la volatilità alla luce degli ultimi dati macro, che rendono meno chiare le prospettive di 'exit strategy' per Federal Reserve. "La settimana scorsa il mercato ha iniziato a scommettere su una riduzione del programma 'qe' e aveva i nervi particolarmente scoperti... si è tornati agli acquisti rifugio di Treasuries e yen per poi invertire leggermente tendenza [dopo il dato sugli occupati mensili Usa]", commenta Sara Yates, strategist Jp Morgan Private Bank. ORE 14,35 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3223/25 1,3222 DOLLARO/YEN 98,65/70 97,53 EURO/YEN 130,46/49 129,01 EURO/STERLINA 0,8504/06 0,8495 ORO SPOT 1.383,66/4,43 1.383,89/5,04 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia