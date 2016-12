RPT-Forex, euro mantiene guadagni ieri su dlr in attesa dati lavoro Usa

(Corregge refuso) LONDRA, 7 giugno (Reuters) - Negli scambi londinesi l'euro mentiene i guadagni maturati ieri sul dollaro, che resta sotto pressione in vista della pubblicazione dei dati sugli occupati Usa nel mese di maggio. Gli investitori che sembrano scommettere su una lettura debole, dunque incompatibile con una riduzione del programma di stimolo monetario di Federal Reserve. Intorno alle 10 l'euro passa di mano a 1,3246 dollari, in linea alla chiusura newyorkese. Ieri si è spinto fino a 1,3306 dollari (+1,2%), massimo da tre mesi, complice la debolezza del biglietto verde. Nell'apprezzamento della valuta unica ha giocato, secondo gli operatori, un ruolo limitato l'attesa conferma del costo del denaro allo 0,5% da parte della Banca centrale europea. Il dollaro muove in calo nei confronti dello yen e passa di mano a 96,56 (-0,36%), dopo aver segnato in Asia il minimo da due mesi verso la valuta nipponica, scivolando fino a 95,55 . ORE 10,05 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3246/48 1,3245 DOLLARO/YEN 96,56/61 96,94 EURO/YEN 127,93/96 128,44 EURO/STERLINA 0,8494/98 0,8490 ORO SPOT 1.410,06/0,83 1.413,15/4,15 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia